La manifestante pro-Palestina contro Salvini e governo | Complici del genocidio

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 4 novembre 2023) "Secerca fascisti, antisemiti, fomentatori d'odio, iniziasse a guardarsi allo specchio e in casa propria. Questa è la piazza della Milano che ama la libertà, della Milano meticcia, della Milano interculturale, della Milano che ritiene tutte le diversità come una fonte di ricchezza e di valore. Qua stiamo dicendo che non vogliamo più nessuna guerra, nessun razzismo e che non vogliamo assistere a uno peggio rendercene complice". Così Elena, unadella Rete Milano Antifascista, Antirazzista, Meticcia e Solidale, durante il corteo pro-a Milano in partenza da piazza Oberdan. La manifestazione si oppone a quella pro-Israele organizzata dalla Lega e dal vicepremier Matteopartita invece da Largo Cairoli. "Il ministroe questo ...