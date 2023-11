Inzaghi | «Pavard? Incrociamo le dita Ecco perché Bastoni fuori»

Leggi su inter-news

(Di sabato 4 novembre 2023) L’Inter vince 1-2 a Bergamo contro l’Atalanta e si conferma al primo posto nella classifica di Serie A.ha tenuto la conferenza stampa nel post partita: le sue risposte dal Gewiss Stadium. CONFERENZA– Questa la conferenza stampa di Simonenel post partita di Atalanta-Inter. Come ha vistonegli spogliatoi? Per quanto riguardabisognerà aspettare un attimo. Chiaramente un qualcosa c’è stato, un movimento innaturale della rotula che è uscita e poi è rientrata. Vediamo un pochino, il ragazzo era contento per la vittoria e non sentiva grandissimo dolore. È normale che la preoccupazione ci sia, nei prossimi giorni vediamo. Torino, Roma e oggi mostrano una progressione nelle vittorie, è la prova che l’Inter è sulla strada giusta per vincere il campionato? Sulla strada ...