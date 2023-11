Inter | Pavard fuori in barella tra le lacrime | Inzaghi in ansia

(Di sabato 4 novembre 2023) Infortunio per Benjaminal 30' di Atalanta-: il difensore francese dei nerazzurri ha avuto la peggio in uno scontro con Lookman...

Atalanta -0 - 0: sintesi e moviola 30 CAMBIO PER L': Dentro Darmian, fuori28 ...

Atalanta-Inter 0-0: brutto infortunio per Pavard che deve abbandonare il match fcinter1908

Ahia Pavard: problema al ginocchio sinistro in Atalanta-Inter, dentro Darmian TUTTO mercato WEB

Inter in ansia per Benjamin Pavard. Il difensore francese è uscito al 30' del match contro l'Atalanta per un infortunio al ginocchio sinistro: dopo uno scontro aereo con Lookman, Pavard è ricaduto a ...Infortunio al ginocchio sinistro per Benjamin Pavard, che esce al minuto 32' di Atalanta-Inter. Addirittura portato inizialmente in barella, il difensore francese scende ed esce sulle sue gambe, ma ...