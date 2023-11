Inter | Martinez | «Dedichiamo la vittoria a Pavard»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 4 novembre 2023) Le parole di Lautaro, attaccante dell’, dopo laottenuta dai nerazzurri contro l’Atalanta Lautaroha parlato ai microfoni di DAZN dopo ladell’sull’Atalanta. Di seguito le sue parole. «Sapevamo che affrontavamo una squadra che non ha ancora preso gol in casa, dopo i primi venti minuti ci siamo messi bene in campo, l’abbiamo sbloccata e giocata con calma. Nel secondo tempo siamo stati maturi, abbiamo saputo soffrire e portiamo a casa punti importantissimi per noi. Tutti i giorni cerco di lavorare e crescere in ogni aspetto. Il tiro da fuori lo facciamo in allenamento con Calha, Miki. Vincere le partite è importante. La scarpa d’oro è importante, ma io penso all’. Cerco sempre di dare una mano correndo e ...