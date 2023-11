Intelligenza artificiale | mobilità sostenibile e smart working

Leggi su ildenaro

(Di sabato 4 novembre 2023) di Luca Brancaccio* Nell’attuale era digitale, la convergenza tra(IA),e sostenibilità assume il compito di rivoluzionare la modalità in cui le persone pianificano gli spostamenti e, in particolare, quelli casa/lavoro. È evidente che tale cambiamento, oltre a migliorare la vita dei lavoratori, contribuisce anche a preservare l’ambiente. Invero, le applicazioni basate sull’IA consentono di pianificare e ottimizzare percorsi in tempo reale, riducendo i tempi di percorrenza e il traffico. Di conseguenza, ne traggono pieno vantaggio specie i lavoratori in modalità, poiché possono sfruttare questa tecnologia per pianificare spostamenti più efficienti tra casa e ufficio. L’IA è in grado di prevedere condizioni ...