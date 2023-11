Intelligenza artificiale | c’è l’accordo Musk | “Non dovremo più lavorare”

Leggi su quifinanza

(Di sabato 4 novembre 2023) Eloncrede fermamente che l’possa emancipare l’umanità dalla fatica del lavoro. Secondo il magnate, che detiene aziende come Tesla, SpaceX, la piattaforma social X e la neonata startup xAI, l’ha il potenziale di diventare la forza più rivoluzionaria che l’umanità abbia mai conosciuto. La potenza dell’Ieri, Elonha tenuto un discorso presso la Lancaster House, la residenza ufficiale del governo britannico. Durante l’evento, ha spiegato che “presto avremo qualcosa che sarà per la prima volta più intelligente dell’individuo più dotato diumana. Non possiamo prevedere con precisione quando ciò avverrà, ma arriverà un momento in cui il lavoro ...