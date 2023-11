(Di sabato 4 novembre 2023) ROMA - Ai limiti dell'quanto accaduto questa sera al Parco Lezama, situato nello storico quartiere di San Telmo a Buenos Aires. Lì si sono raccolti numerosidelJuniors per ...

ROMA - Ai limiti dell'quanto accaduto questa sera al Parco Lezama, situato nello storico quartiere di San Telmo a Buenos Aires. Lì si sono raccolti numerosidel Boca Juniors per assistere, sui ...

Incredibile: i tifosi del Boca esultano per sbaglio al gol del Fluminense! Corriere dello Sport

F1 | Incredibile: il Brasile dà già Verstappen per vincitore e si suona l ... F1inGenerale

Benjamin Kohan, piccolo tifoso del Boca Juniors, è diventato una star prima della finale di Copa Libertadores contro il Fluminense: «Io e papà abbiamo venduto la mia play e la sua moto per essere qui» ...Rodrigo Bentancur torna a parlare del suo ritorno in campo dopo il lungo infortunio: le dichiarazioni dell’uruguaiano Rodrigo Bentancur è tornato a parlare così del suo ritorno in campo con il Tottenh ...