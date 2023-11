In Altre Parole | Massimo Gramellini su La7 | ospiti Paola Cortellesi e Willie Peyote

... nel luogo in cui il testo è una serie d i forme e spazi architettonici , quindi privo di, ... e c'è chi scrive lasciandosi invece guidare dal proprio istinto o mosso da chissà quali"forze"...

In Altre Parole, gli ospiti del 4 novembre: da Paola Cortellesi a Willie Peyote La Gazzetta dello Sport

In Altre Parole, Massimo Gramellini su La7: ospiti Paola Cortellesi e ... Movieplayer

In Altre Parole torna questo fine settimana con Massimo Gramellini ed i suoi ospiti che ci terranno compagnia sabato 4 novembre dalle 20:35 alle 23:15 e domenica 5 novembre dalle 20:35 alle 21:15, ...«Non ci sono parole per descrivere quella paura e quella disperazione. Ora sto bene, ho affrontato tutto e ora sono qui solo per dirti cose belle» ha detto Carolina Marconi prima di iniziare la sua ...