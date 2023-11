Il Salvini Voltaire Mescola pace | geopolitica e ribaltone | Fascista chi odia Israele

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 4 novembre 2023) Milano. E’ nuovo, è un altro, è l’ultimo. E’ il. Non prendetelo in giro. Vale mille volte questo“enciclopedico”, questoche, a Milano, a largo Cairoli, ha messo insieme Cesare Beccaria, Oriana Fallaci, il teologo Alessandro Maggiolini, Luigi Tenco, il “due popoli e due stati”, rispetto al vecchio, quello forte, che sta lasciando pian, piano, il posto al segretario che si reinventa, ilphilosophe. Trentaquattro bus organizzati, nessuna bandiera di partito, se non dei manifesti casalinghi, fatti in casa, dal titolo “senza paura” e infine le bandiere diche, come urlava Massimiliano Fedriga, dal palco, “dobbiamo difendere perché c’è un momento in cui bisogna combattere per la libertà”. Aveva per una volta ragione ...