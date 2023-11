Il Napoli ritrova la vittoria | battuta la Salernitana 2-0

Leggi su ildenaro

(Di sabato 4 novembre 2023) SALERNO (ITALPRESS) – Nell’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A, ilvince all’Arechi per 2-0 il derby campano contro la: decidono le reti di Raspadori ed Elmas. Una prova convincente per la squadra di Garcia, cheil momentaneo quarto posto in classifica. Dall’altra parte, lagioca una partita intensa, dove, però, mancano spunti concreti in zona gol. L’approccio alla gara della formazione granata è molto coraggioso come testimoniato anche dall’undici titolare schierato da Inzaghi: nel 4-2-3-1 offensivo dei padroni di casa, trovano spazio dal primo minuto anche Tchaouna e Ikwuemesi, promossi dopo l’ottima prova in Coppa Italia. Ilparte forte e sfiora già in avvio in vantaggio con Kvaratskhelia e Raspadori. Proprio l’attaccante italiano, su assist ...