Il migliore dei mondi | Maccio Capatonda | Il mio film è una distodramedy

Leggi su movieplayer

(Di sabato 4 novembre 2023) Ildei: cosa sappiamo deldipresentato a Lucca Comics & Games 2023. Nel cast anche Pietro Sermonti. Su Prime Video dal 17 novembre. Ildeiè il nuovodi. Presentato in anteprima al Lucca Comics & Games 2023, dove sono state mostrate alcune clip, secondo le parole dello stesso autore, rappresenta un punto di svolta nell'opera di Marcello Macchia, in arteCapadonda. "Da un po' di anni sto cercando di fare cose in cui sono più naturale, più me stesso. Cerco di trovare una maschera comica che non sia per forza un personaggio caratterizzato. In questa scia di cambiamento, ho voluto fare unche ...