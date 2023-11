Il maltempo flagella la Toscana Sette morti e un disperso

Leggi su agi

(Di sabato 4 novembre 2023) AGI - È stato ritrovato il corpo senza vita di Gianni Pasquini, l'uomo di 69 anni che risultava ancoraa Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, uno dei comuni più colpiti dall'ondata diche si è abbattuta sulla. Sale così ail numero ufficiale delle vittime accertate. Al momento manca all'appello un anziano di 84 anni di Prato di cui non risultano più notizie da giovedì sera. Il Consiglio dei ministri, ieri, ha deciso lo stato di emergenza per le province toscane colpite. "Abbiamo previsto un primo stanziamento di 5 milioni di euro per garantire le misure più urgenti", ha annunciato Giorgia Meloni. Nella regione sono proseguite le operazioni di soccorso. Approfittando di una tregua sia della pioggia che del vento, la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco hanno continuato a portare ...