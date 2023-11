Il Girona rimonta | vince ancora e comanda la Liga aspettando il Real

(Di sabato 4 novembre 2023) La squadra di Michel continua are: Osasuna battuto 4-2. Decimo successo in dodici partite: nessuna squadra con questi numeri è mai arrivata sotto al terzo posto a fine stagione

Il cammino deldiventa clamoroso . La squadra spagnola di proprietà di City Group ha vinto ancora, questa volta ina Pamplona contro l'Osasuna. La formazione di Michel consolida il primo posto con ...

Il Girona continua la sua stagione da sogno. La squadra di Michel vince in casa dell'Osasuna e continua il suo percorso in vetta alla Liga, in attesa della partita del Real Madrid. I catalani, sotto 2 ...Il Girona ha vinto, in rimonta, con l'Osasuna confermando la vetta della Liga, in attesa del Real Madrid in campo domani. La squadra di Michel, sotto 2-1 contro la squadra di Pamplona, ribalta tutto ...