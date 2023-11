Il Ds Michele Franco e un sogno chiamato Monza | “Voleremo in alto nel nome di Berlusconi”

Leggi su notizie

(Di sabato 4 novembre 2023) Enrico Camelio incontra il dirigente della squadra brianzola e svela qualche segreto: “Gomez è arrivato perché l’aveva promesso a Galliani. L’Europa? Siamo ambiziosi” Una delle squadre più sorprendenti delle ultime stagioni. Un striplo dalla Lega Pro fino alla serie A. Una massima serie che, una volta conquistata, si lavora per la conferma e per crescere, cercando di stabilizzarsi più a lungo possibile. E’ la storia delche da quando l’ha presa Silvionon ha fatto altro che crescere e posizionarsi tra le società che meglio riescono a esprimere giocatori importanti e allo stesso tempo mantenere i bilanci in ordine. Una novità di questi tempi anzi quasi una rarità. E tra i fautori di questo successo, famigliae Galliani a parte, c’è un giovane direttore sportivo che si sta mettendo in ...