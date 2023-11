Iannicelli perplesso | “Il calcio un marketing | avete visto le maglie di Salernitana e Napoli?”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 4 novembre 2023) Il giornalista Beppesi è soffermato sul derby trafacendo una considerazione sul colore delle. Nella sfida avvenuta allo stadio Arechi di Salerno tra, sono stati i partenopei, guidati da Rudi Garcia, ad aggiudicarsi la vittoria in modo indiscutibile. Tuttavia, il giornalista di Canale 21, Beppe, ha espresso con amarezza le sue considerazioni sulle scelte cromatiche dei due team. Laè scesa in campo indossando una maglia bianca, mentre i napoletani hanno optato per una particolare divisa di Halloween, caratterizzata dai teschi che campeggiavano sulla maglia. Una decisione piuttosto strana da parte della società partenopea, soprattutto considerando che la festività ...