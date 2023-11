I convocati del Messina per il Benevento; Modica perde un difensore

(Di sabato 4 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 24 i calciatorida Giacomo, tecnico del, per la sfida di domani con il. L’allenatore della compagine siciliana dovrà fare a meno solo delMichele Ferrara, escluso dall’elenco deia causa di un infortunato. Il giocatore, infatti, ha subito una lieve distorsione alla caviglia che lo costringerà al forfait per la sfida con i giallorossi di Matteo Andreoletti. Questi idel: Portieri: De Matteis Jacopo, Di Bella Antonio, Fumagalli Ermanno. Difensori: Darini Matteo, Lia Damiano, Manetta Marco, Pacciardi Federico, Polito Vincenzo, Salvo Giuseppe, Tropea Lorenzo. Centrocampisti: Buffa Simone, Firenze Marco, Franco Domenico, Frisenna Giulio, ...

...forte - ha aggiunto il tecnico viola parlando solo ai canaliclub - ma ci deve anche dare la forza di reagire alle ultime due sconfitte e tornare a correre in campionato''. Sono 25 i, ...

Bologna-Lazio, i convocati di Thiago Motta: torna Lucumi Corriere dello Sport

Cinque ragazzi del vivaio convocati per lo Stage delle ... il Resto del Carlino

Ufficiale la lista convocati di Baroni per la sfida ai brianzoli: decisione presa per Faraoni e Duda, che tornano a disposizione del tecnico dopo l’assenza in Coppa Italia e risultano due recuperi ...La Toscana è sotto scacco con molte zone alluvionate e sotto l'acqua a causa del maltempo. Nonostante ormai si sia fatto buio tanti volontari, tra cui tanti tifosi della Fiorentina e della Curva ...