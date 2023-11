Giornalisti | morto Lanfranco Pace | ex leader di Potere Operaio Collaborò a lungo con “Il Foglio”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 4 novembre 2023) TIl giornalista, protagonista dei movimenti della sinistra extraparlamentare del post-68, exdi, èall’età di 76 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dal quotidiano “Il”, di cui è stato acollaboratore. In precedenza aveva lavorato per il quotidiano francese “Liberation”. “Ci spiace dare questa notizia.è stato parte della storia di questo giornale – si legge sul sito internet della testata diretta da Claudio Cerasa -. Per ilha scritto di politica, di attualità, di sport, soprattutto del suo amato Milan nella rubrica che teneva nell’inserto del martedì ‘That win the best’, Per oltre un anno ci ha intrattenuto con ...