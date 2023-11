Garcia | dalla vigilia tesa al cambio di Kvara | il Napoli batte anche le critiche

Una prova convincente per la squadra di, che ritrova il momentaneo quarto posto in ... su assist di Lobotka, porta i partenopei in vantaggio al 13' grazie ad un tiro precisodestra dell'...

Garcia, dalla vigilia tesa al cambio di Kvara: il Napoli vince con le ... Calciomercato.com

Salernitana-Napoli, Garcia: "Raspadori bravo e polivalente. Ci aiuterà anche con Osimhen" Sky Sport

Rudi Garcia, allenatore del Napoli ... E’ vero, così è arrivato il primo gol. Il modulo Dipende dal momento, dipende dalla rosa che ho a disposizione, dall’avversario, dalla competizione, da tante ...Rudi Garcia risponde alle domande della stampa dopo Salernitana-Napoli Così l’allenatore del Napoli: “Oggi derby, poteva succedere di tutto, eravamo venuti per vincere, per segnare nel primo quarto d’ ...