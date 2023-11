Funerali | fino a 5 000 euro per il servizio funebre e non solo | scopriamo i costi medi di un funerale

Leggi su informazioneoggi

(Di sabato 4 novembre 2023) Il repartonon è rimasto indenne ai rincari legati all’inflazione. Ilcosta, oggi, cifre più alte rispetto allo scorso anno. Il Codacons ha riportato il nuovo listino dei prezzi in seguito all’impennata dell’inflazione.di un. Quanto costa un(Informazioneoggi.it)La morte di una persona cara porta un vuoto nella propria vita ma spesso durante i primi giorno dal decesso non si ha tempo di iniziare l’elaborazione del lutto. Ci sono tanti dettagli a cui pensare che distolgono dalla perdita equando ilsarà stato svolto ci si renderà realmente conto dell’assenza. In mezzo al dolore occorre, dunque, pensare al ...