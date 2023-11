Frosinone-Empoli lunedì 06 novembre 2023 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 4 novembre 2023) Ila 12 punti ne ha cinque di vantaggio sulla zona rossa della classifica, una posizione che nessuno alla vigilia della terza stagione in serie A si sarebbe aspettato e che conferma la bontà del lavoro di Di Francesco, capace anche di eliminare il Torino ai supplementari in coppa Italia non cancellando ma almeno InfoBetting: Scommesse Sportive e