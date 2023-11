Francia | donna ebrea pugnalata in casa a Lione

Leggi su italiasera

(Di sabato 4 novembre 2023) (Adnkronos) – Unadi 30 anni, di confessione ebraica, è statanel quartiere di Montluc a, verso le 13. Lo riferisce il quotidiano locale diil ‘Progres’. Secondo ‘Bfm Tv’ non sarebbe in pericolo di vita e avrebbe ricevuto le due coltellate all’addome. Sulla porta delladella 30enne è stata ritrovata una svastica, riferisce sempre ‘Bfm Tv’. Secondo la tv all news francese una persona avrebbe suonato asua e poi l’avrebbedue volte appena aperta la porta di. L’aggressore è in fuga ed era vestito di nero con la faccia nascosta. L'articolo proviene da Italia Sera.