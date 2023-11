Francia | donna ebrea accoltellata in casa a Lione Sulla porta trovata una svastica

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 4 novembre 2023) Unadi 30 anni è stata pugnalata nellanel quartiere di Montluc, a, in. Non sarebbe in pericolo di vita. La notizia, inizialmente rita dal quotidiano locale Progres, è stata poi confermata a Le Figaro dalla polizia.didella, secondo quanto emerso, è stata tracciata unacon un coltello. La procura diha aperto un’inchiesta, riferisce ancora Le Figaro, per “possibile movente antisemita“. “Una simile ondata di violenza è inqualificabile. Tutto il mio sostegno alla vittima, ai suoi cari”, ha scritto su X il sindaco di, Grégory Doucet. Lain ...