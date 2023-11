FOTO – Pavard | messaggio di vicinanza da parte dell’Atalanta

Leggi su inter-news

(Di sabato 4 novembre 2023) La vittoria per 1-2 dell’Inter sul campoè stata segnata anche, purtroppo, dall’infortunio al ginocchio subito da Benjamin. Per il quale la società bergamasca ha mandato undi. SPERANZA – Una brutta notizia macchia la grande vittoria dell’Inter sul campo: l’infortunio al ginocchio per Benjamin, che tiene in apprensione casa nerazzurra. Proprio la società bergamasca, attraverso Twitter, ha voluto mandare undial difensore francese: “Buona guarigione”. Nella speranza che l’infortunio sia meno grave del previsto. Get well soon, @Ben28 pic.twitter.com/jWljLBeoOA — Atalanta B.C. (@Atalanta BC) November 4, 2023 Questo il post in questione. Inter-News ...