FOTO – Mkhitaryan festeggia | «Presi tre punti a Bergamo!»

Leggi su inter-news

(Di sabato 4 novembre 2023), titolare anche in Atalanta-Inter terminata sul punteggio di 1-2, attraverso un post pubblicato sui social hato la vittoria di oggi nello scontro diretto contro i bergamaschi. GRANDE VITTORIA – Henrikh Mkhitayrancosì la vittoria dell’Inter contro l’Atalanta: «treForza Inter». Di seguito il post pubblicato su Instagram dal centrocampista armeno. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati