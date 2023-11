FOTO ? Lautaro Martinez da leader | «Vittoria da squadra matura»

Leggi su inter-news

(Di sabato 4 novembre 2023)ha timbrato il suo dodicesimo gol in questo campionato. Meraviglioso il momentaneo 2-0 in Atalanta-Inter. Esalta il gruppo. MATURI ?ha giocato un’altra partita straordinaria segnando un gol da cineteca. Suo il momentaneo 0-2 in Atalanta-Inter, gara poi finita 1-2 a favore dei nerazzurri di Milano. Il Toro, al dodicesimo gol in campionato dopo 11 giornate, ha esultato su Instagram dando grande merito al gruppo. Inter momentaneamente a più 5 sulla Juventus. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati