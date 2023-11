Formazioni ufficiali Milan-Udinese | Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di sabato 4 novembre 2023) Ledi, match dell’undicesima giornata di. A San Siro Stefano Pioli cerca punti fondamentali per il cammino nei piani alti della classifica. Di seguito, ecco le scelte dei due allenatori Stefano Pioli e Gabriele Cioffi. Attesa per vedere all’opera Luka Romero, principale candidato per sostituire Pulisic. Ecco i giocatori in campo. LEDI: in attesa: in attesa SportFace.