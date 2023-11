Fiorentina - Juventus | ufficiale | la Curva Fiesole non ci sarà

Comunicato ufficiale del cuore pulsante del tifo viola. La maxi coreografia era già stata annullata, in serata una decisione ancora più netta

Fiorentina-Juve, i tifosi della curva Fiesole non saranno sugli spalti: "Niente da festeggiare" La Gazzetta dello Sport

Fiorentina-Juventus si gioca regolarmente, la Curva Fiesole annuncia: "Non saremo allo stadio" TUTTO mercato WEB

16:58 - ALLENAMENTO TERMINATO- La Juventus ha terminato l'allenamento pomeridiano in vista della gara contro la Fiorentina, a breve ci sarà la partenza per Firenze. 15:01 - ALLENAMENTO IN CORSO - La ...Anche in queste ore il capoluogo toscano sta facendo i conti con una vera e propria emergenza climatica, motivo per il quale la curva Fiesole, con un comunicato, aveva ‘spinto’ affinché ...