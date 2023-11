Fiorentina | Italiano | «Il nostro pensiero alle vittime dell’alluvione»

(Di sabato 4 novembre 2023) Le parole di Vincenzo, tecnico della, alla vigilia della sfida di campionato dei viola con la Juve Vincenzoha parlato ai canali ufficiali dellaalla vigilia della sfida con la Juve. Di seguito le sue parole. ALLUVIONE – «Tutti noi, squadra e società, siamo profondamente colpiti da quanto sta succedendo in Toscana. Ilprimovafamiglie colpite, chi ha perso i propri cari, a chi è ancora senza acqua, luce e gas. Diamo la nostra vicinanza e ilabbraccio a chi soffre». CARICA TIFOSI – «Sappiamo quanto è importante questa partita e aver incontrato tutti i nostri tifosi ci darà una spinta ulteriore per vincere la gara, fare punti importanti e far felice la nostra gente. È una ...

- Juve è come un derby , almeno dalle parti di Firenze. Ma pure in casa Juve c'è chi sa ...per scardinare la trappola viola che verrà impostata da Vincenzo.

Fiorentina, Italiano: "Parlavamo di Lazio temibile e forte, così è stato" La Lazio Siamo Noi

In giorni complicati a causa delle alluvioni che hanno colpito le province di Firenze e Prato, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano alla vigilia della partita contro la Juventus, ai canali ...Situazione da tenere sotto controllo specialmente in alcune parti dell'Italia dove l'acqua ha provocato danni