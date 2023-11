Fiorentina | Italiano | “E’ una partita difficile | dobbiamo iniziare con la giusta carica”

(Di sabato 4 novembre 2023) Il tecnico dellaVincenzoparla della gara contro la Juventus, che si terrà domani. Prima di parlare dellaspende alcune parole sulle alluvioni degli ultimi giorni: “Tutti noi siamo profondamente colpiti da quello che sta accadendo in Toscana. Il nostro primo pensiero va a tutte le famiglie colpite dal maltempo, un caloroso abbraccio a chi è in difficoltà“. Poi, si concentra sulla prossima sfida: “E’ unacome tutte, veniamo da quella contro la Lazio che si è confermata una squadra temibile e forte e ora ne affrontiamo un’altra capace di vincere le partite e metterti in difficoltà. Va preparata e approcciata bene, siamo in casa e quando alziamo i ritmi e mettiamo grande qualità possiamo rendere la vitaa ...

laha potuto prepararla senza nessuna distrazione , esattamente come la Juve. Da questo punto di vista (impegni nelle coppe), i bianconeri non traggono alcun vantaggio.

in un Franchi tutto esaurito.