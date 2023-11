F1 | Brasile; Leclerc soddisfatto | ' oggi non potevamo fare di più'

(Di sabato 4 novembre 2023) "abbiamo fatto un buon lavoro, in una gara dalla quale non ci attendevamo di più": parola di Charlesche al sito ufficiale della Ferrari commenta il quinto posto nella Sprint Race del ...

e la gomma risparmiata: "Nessun dubbio sulla scelta" , la stessa da cui oggi Verstappen ha conquistato la Sprint del GP del. " Domani, partendo secondo, avremo meno macchine davanti e ...

Formula 1 in Brasile, Verstappen e Leclerc baciati dalla pioggia in prima fila la Repubblica

F1: a Verstappen la Sprint del Gp del Brasile, 5/o Leclerc - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - 'Oggi abbiamo fatto un buon lavoro, in una gara dalla quale non ci attendevamo di più': parola di Charles Leclerc che al ...Vedere una Ferrari in lotta con l’Alpha Tauri nella Sprint del Gran Premio del Brasile 2023 di Formula 1 è un’immagine di forte impatto. Ma la verità è che la Rossa, quinta con Charles Leclerc e ottav ...