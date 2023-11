F1 | Verstappen insaziabile | brucia Norris e domina la Sprint Race a Interlagos Leclerc recupera ed é top5

Leggi su oasport

(Di sabato 4 novembre 2023) Maxnon lascia scampo ai suoi avversari, trova un’altra partenza fenomenale (dopo quella di Città del Messico) e si aggiudica ladivalevole per il Gran Premio di San Paolo 2023, ventesimo e terzultimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. L’olandese della Red Bull, guadagnata la prima piazza nello spunto verso la staccata di curva 1, ha poi gestito la mini-gara alla perfezione imponendo un ritmo alla lunga insostenibile quasi per tutti gli altri. Prestazione di altissimo livello sul ritmo (che fa ben sperare per una probabile rimonta in vista della gara di domani) ma seconda posizione finale un po’ deludente per Lando, incapace di difendere la pole in partenza ma bravo successivamente a prendersi la piazza d’onore con la McLaren a 4? dal vincitore e con un vantaggio ...