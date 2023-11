F1 | Max Verstappen | “Impossibile spingere per 24 giri a tutta | dopo la partenza ho gestito”

Leggi su oasport

(Di sabato 4 novembre 2023) Maxconquista senza troppi patemi la Sprint Race del Gran Premio del Brasile: l’olandese habene la, superando subito Lando Norris e gestendo nel resto della gara il buon ritmo del pilota britannico della McLaren. Un’altra dimostrazione di forza per il vincitore del Mondiale che si candida ad essere il grande favorito anche domani. Queste le sue parolequesto successo nella gara corta: “Era importante di prendere il comando subito in, il mio lancio iniziale non è stato perfetto, ma poi sono riuscito ad affiancare e a passare Norris. Ho cercato di mantenere il ritmo costante, di rimanere sempre sullo stesso tempo sul giro ed è andata molto bene“. “L’anno scorso era stato difficile per noi qui, mentre quest’anno è andata molto meglio: oggi era ...