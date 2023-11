F1 | Lewis Hamilton | ” E’ stato orribile | suppongo di avere sbagliato il set-up”

Leggi su oasport

(Di sabato 4 novembre 2023) Non un buon sabato per. Il pilota della Mercedes ha chiuso soltanto al settimo posto la Sprint Race del GP del Brasile, ventunesimo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula. Una gara corta molto difficile per l’ex Campione del Mondo, rimasto vittima di alcuni problemi di bilanciamento che hanno oltremodo rallentato la sua rincorsa per il podio. Proprio su questo aspetto si è concentrato il britannico in zona mista: È. Per nulla piacevole. Ho fatto una buona partenza, poi ho lottato con il bilanciamento, passando da sovrasterzo a sottosterzo. Non so come risolverò il problema domani”.ha poi aggiunto: “Domani sarà un lungo pomeriggio. Posso solo supporre di averil set-up, ma è così. Combatterò più duramente che posso. Semplicemente non ...