F1 | Gp Brasile Verstappen ' Ggestione gomme dura | imparato tanto'

"C'è qualcosa da rivedere nella partenza. Lo stacco non è stato male" SAN PAOLO () - "Siamo inferiori solo a, ma in gara ci sarà da fare meglio e rimontare". Queste le parole di Lando Norris, pilota della McLaren intervistato in seguito al secondo posto ...

Sprint Race Brasile, Verstappen: "Ho gestito la gomma e imparato tanto sul circuito" - Sportmediaset Sport Mediaset

Verstappen si aggiudica la Sprint Race in Brasile AGI - Agenzia Italia

Newsf1.it è un sito senza scopo di lucro completamente gratuito. Questo sito inoltre non rappresenta una testata giornalistica e non può quindi considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge ...Delle sei sprint race stagionali, Max Verstappen ne ha vinte quattro. Pure l'ultima della stagione, quella di Interlagos, è finita nelle sue mani dopo una partenza in cui ha subito piegato la ...