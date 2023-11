F1 | Gp Brasile Norris Solo Red Bull ci sono superiori

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di sabato 4 novembre 2023) "C'è qualcosa da rivedere nella partenza. Lo stacco non è stato male" SAN PAOLO () - "Siamo inferioria Verstappen, ma in gara ci sarà da fare meglio e rimontare". Queste le parole di Lando, pilota della McLaren intervistato in seguito al secondo posto conquistato nella Sprint Rac