F1 GP Brasile | Leclerc | “Sono ottimista per domani | l’obiettivo è battere Mercedes”

Leggi su sportface

(Di sabato 4 novembre 2023) Le parole di Charlesdopo la Sprint del Gran Premio del, terminata in quinta posizione: “fiducioso per il set di gomme rosse risparmiato,resta fare meglio delle. Il confronto con laè stato positivo, ma rispetto a Red Bull e soprattutto McLaren siamo ancora inferiori sul passo gara. Loro sembrano superiori su tutte le piste, dobbiamo fare dei passi avanti per stare al loro livello. In gara partiremo secondi e spero che avere meno macchine davanti possa aiutarmi. Il feeling nei primi giri non è stato negativo, ma ho dovuto gestire la gomma per poi spingere di più verso la fine.per la gara, specialmente avendo un set di pneumatici rossi, credo che sia valsa la pena non utilizzarlo nella ...