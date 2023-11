F1 Gp Brasile 2023 | Verstappen vince gara sprint

Leggi su fattidipaese

(Di sabato 4 novembre 2023) Il campione del mondo Maxladel Gp del. L’olandese della Red Bull brucia al via il poleman Lando Norris e si impone proprio davanti all’inglese della McLaren e al compagno di squadra il messicano Sergio Perez. Sotto al podio la Mercedes dell’inglese George Russell che si lascia alle spalle la migliore della Ferrari, quella del monegasco Charles Leclerc e l’Alpha Tauri del giapponese Yuki Tsunoda. Settimo posto per il sette volte iridato, l’inglese della Mercedes Lewis Hamilton, seguito dalla seconda Rossa dello spagnolo Carlos Sainz. “Da questaabbiamo recuperato molti dati, certamente spero di ripetere il risultato di oggi nelladi domani. Era importante cercare di superare Norris in partenza. Lo slancio iniziale non ...