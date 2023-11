F1 | GP Brasile 2023 | classifica e ordine d’arrivo della Sprint

Leggi su sportface

(Di sabato 4 novembre 2023) Max Verstappen vince ladel Gran Premio del. L’olandese parte bene e strappa la prima posizione a Lando Norris, che taglierà il traguardo secondo venti giri più tardi. Grande via per le Mercedes, con George Russell che per un momento sembra in grado di mettere in pericolo la leadership di Verstappen. Le frecce d’argento soffrono la mancanza di velocità e si trovano giù dal podio. Giornata complessa anche per Ferrari, con Leclerc costretto al risparmio gomme sino alle ultime battute di gara, quando però era troppo tardi per agguantare il podio. Infine, stupiscono le AlphaTauri, con Tsunoda in sesta piazza. M. VERSTAPPEN L. NORRIS +4.287 S. PEREZ +9.330 G. RUSSELL +12.262 C. LECLERC +2.681 Y. TSUNODA +0.650 L. HAMILTON +5.516 C. SAINZ +0.380 D. RICCIARDO +0.197 O. PIASTRI +2.916 F. ALONSO +0.842 L. STROLL +0.417 P. GASLY +1.143 E. OCON ...