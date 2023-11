F1 | Frederic Vasseur | “Abbiamo puntato tutto sulla gara di domani”

Leggi su oasport

(Di sabato 4 novembre 2023) Un quinto e un ottavo posto per la Ferrari nell’ultima Sprint Race del Mondiale 2023 di F1.pista di Interlagos (Brasile), l’olandese della Red Bull, Max Verstappen, ha trionfato davanti a Lando Norris (McLaren) e a Sergio Perez (Red Bull), mentre le due Rosse non sono state in grado di lottare per il podio. Charles Leclerc e Carlos Sainz, di comune accordo con il team, hanno scelto di usare un set di gomme morbide usate nel corso dei 24 giri dellabrasiliana. Questa strategia non ha permesso loro di essere aggressivi nelle prime fasi. Il focus èdi, dove Leclerc scatterà dalla seconda posizione alle spalle di Verstappen. A valutare ilè stato il Team Principal della Rossa,: “Il nostro obiettivo è la ...