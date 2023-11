F1 | Charles Leclerc | “McLaren ormai va sempre più forte di noi in gara | ma sono ottimista per domani”

Leggi su oasport

(Di sabato 4 novembre 2023)recupera due posizioni rispetto alla griglia di partenza con una gestione delle gomme estremamente conservativa e chiude in quinta posizione la Sprint del Gran Premio di San Paolo 2023, terzultimo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il monegasco della Ferrari è uscito fuori alla distanza rispetto ai piloti Mercedes, accusando però un distacco abissale dal vincitore Max Verstappen e dalladi Lando Norris a Interlagos. “Se ci paragoniamo ai nostri competitor, che adessole Mercedes, oggi non è andata male. Se guardiamo però la Red Bull e lalontane. Soprattuttosembra aver fatto un grande step in avanti ed in tutte le piste va costantemente piùdi noi in. Bisogna ...