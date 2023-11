F1 | Carlos Sainz | “Giornata dura | abbiamo sofferto tanto la temperatura del motore”

Leggi su oasport

(Di sabato 4 novembre 2023) Una Sprint Race anonima per la Ferrari nel Gran Premio del Brasile a Interlagos: la Rossa, per ammissione dello stesso team principal Frederic Vasseur, ha deciso di concentrarsi soprattutto sulla gara lunga di domani, essendo ben piazzata con Charles Leclerc in prima fila. Nella qualifica shootout i due ferraristi sono scesi in pista con gomma usata, partendo così dalla settima e dalla nona posizione.ha chiuso ottavo appena dietro a Lewis Hamilton e lo spagnolo ha commentato così la sua prestazione odierna: “E’ stata unadifficile,per tutti. C’è stato molto più degrado rispetto ad altre gare, quindi per domani bisogna vedere cosa possiamo fare”. “molto con ladel. Siamo rimasti sorpresi ...