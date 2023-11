Ex giudice di Ballando con le Stelle arrestato con accuse gravi

Leggi su biccy

(Di sabato 4 novembre 2023) Grossi guai per un exdicon le. Tra il 2013 e il 2014, nella nona e decima edizione del programma di Milly Carlucci, al posto di Selvaggia Lucarelli c’era Rafael Amargo. Il ballerino e coreografo spagnolo (che qualche anno fa ha anche partecipato a Pechino Express in coppia con il nipote di Miguel Bosè) stamani è statoad Alicante. Rafael Amargo,l’exdicon le. Il noto ballerino è stato accusato di traffico di droga e adesso si trova nel carcere di Soto del Real. Secondo la Polizia l’exdicon leavrebbe spacciato sostanze nella sua abitazione di Madrid e per questo rischierebbe nove anni di carcere. I fatti ...