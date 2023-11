Eredivise 2023 2024 | Eagles-Vitesse interrotta per lancio di oggetti in campo

Tanta preoccupazione in Az Alkmaar - Nec in: Bast Dost è crollato a terra in seguito a un malore. Immediato l'intervento da parte dei medici per rianimarlo. Scene bruttissime, che ricordano il problema avuto anche da Eriksen durante ...

Live Ajax - sc Heerenveen - Eredivisie: Punteggi & Highlights Calcio ... Eurosport IT

Live Utrecht - Twente - Eredivisie: Punteggi & Highlights Calcio - 05 ... Eurosport IT

Altro weekend, altra gara di Eredivisie interrotta per il comportamento incivile di alcuni tifosi. Stavolta è stato il turno di G.A. Eagles-Vitesse, sospesa dall’arbitro al 60'. Il motivo Oggetti ...Il Feyenoord questo pomeriggio sarà impegnato alle 18.45 sul campo del Waalwijk, in Eredivise per dare continuità alla sua caccia al titolo e rialzarsi dopo la caduta contro il ...