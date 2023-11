Enzo D' Alò al Lucca Comics and Games 2023 ci parla di animazione e ispirazioni

Leggi su movieplayer

(Di sabato 4 novembre 2023) La nostra intervista adD'Alò, regista dei capolavori animati La gabbianella il Gatto e La freccia azzurra, che qui alandporta il suo nuovo lavoro Mary e lo spirito di mezzanotte. Imperdibile appuntamento conD'Alò aland: il regista di capolavori animati come La gabbianella e il gatto, La freccia azzurra, Pipì, Pupù e Rosmarina in Il mistero delle note rapite, porta alla manifestazione Mary e lo spirito di mezzanotte, ultimo lavoro tratto dal romanzo di Roddy Doyle, che ha già iniziato il suo percorso verso il pubblico in vari festival internazionali, tra i quali Berlino, e che arriverà nelle sale italiane il 23 novembre. Abbiamo avuto la ...