È morto il giornalista Lanfranco Pace | condusse in tv Otto e Mezzo

(Di sabato 4 novembre 2023) In passato vicino ai gruppi della sinistra extraparlamentare, ilex Potere Operaio ha poi collaborato per tanti anni con Il Foglio parlando di politica e di sport: si sposò con Giovanna Botteri

AUTORE Pierpaolo Fasanopubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per ...

Lanfranco Pace, morto il giornalista ex conduttore di Otto e mezzo: aveva 76 anni leggo.it

È morto il giornalista e scrittore Luca Goldoni Agenzia ANSA

È morto Lanfranco Pace, giornalista che in passato ha condotto il programma "Otto e mezzo" su La7. Aveva 76 anni. Ha lavorato per il Foglio, che ha dato la notizia del decesso. Pace è stato sposato ...In passato vicino ai gruppi della sinistra extraparlamentare, il giornalista ex Potere Operaio ha poi collaborato per tanti anni con Il Foglio parlando di politica e di sport: si sposò con Giovanna Bo ...