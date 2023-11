Dove Siamo sul fronte della sicurezza stradale?

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 4 novembre 2023) 9 morti al giorno soltanto nel 2022. Per distrazione, per eccesso di velocità, per una diretta social, perché al sabato sera di ritorno dalla discoteca capita troppo spesso di guidare in stato di ebrezza. Sono i morti sulle strade italiane. Una strage che non si riesce a fermare.