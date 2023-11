Donna ebrea pugnalata in casa | l' aggressore incide una svastica sulla porta

Secondo 'Bfm Tv' non sarebbe in pericolo di vita e avrebbe ricevuto le due coltellate nell'addome, inoltre davanti alla porta di casa della vittima è stata disegnata una svastica: laè ...

Lione, una donna ebrea è stata pugnalata in casa. Una svastica incisa sulla sua porta Corriere della Sera

Donna ebrea pugnalata in casa a Lione, l'assalitore incide una svastica sulla porta con il coltello Il Secolo XIX

L'assalitore ha lasciato una svastica sulla porta dell'abitazione. La donna, 30 anni, non è in pericolo di vita «Il mio fidanzato mi ha lasciata e si è trasferito da un amico ma continua a chiamarmi ...Una sera di fine novembre ’43, dopo che i fascisti di Salò a Verona il giorno 17 avevano decretato la ‘non famosa’ Carta di Verona, ossia l’arresto di tutti ebrei - uomini, donne bambini non cambiava ...