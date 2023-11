Domenica In | anticipazioni puntata del 5 novembre | gli ospiti di Mara Venier

(Di sabato 4 novembre 2023)In condotta come sempre daprosegue con l’ottavail 5dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e su Rai Italia, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Nel corso dell’ottavadell’edizione saranno coinvolti diversiin studio. Ecco, dunque, chi ci sarà.In prosegue con l’ottavo appuntamento stagionale, che vedrà nuovamente al timone. La precedenteha catturato l’interesse di 2.111.000 telespettatori con il 15.3% nella presentazione dei 23 minuti, 2.078.000 spettatori con il 16.3% di share nella prima parte, 1.829.000 spettatori con il 15.6% nella seconda parte. Nel corso dell’ultima parte, il talk show ha chiuso con una ...

Ci sono state ledella settimana o per la giornata di domani Vediamo la speciale ... Scorpione questo fine settimana sarà molto interessante, soprattutto la giornata dipotrà ...

Anticipazioni Amici, puntata del 5 novembre: Un nuovo ingresso. Tra ... Fanpage.it

Amici 23, anticipazioni puntata del 5 novembre: attenzione spoiler! Webboh

Anticipazioni di sabato 4 novembre Anche stasera il professor ... dello spettacolo e della cultura in chiave critica ma senza rinunciare a un filo di leggerezza. La domenica, l'inserto culturale del ...La fiction che va in onda dal 5 giugno 2005, continua a riscuotere un incredibile successo. Gli appuntamenti vanno in onda dal Lunedì alla Domenica a partire dalle ore 20:00 sino alle 20:25 circa. Ha ...