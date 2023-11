Domenica di fuoco per il destino di Tim | fermento nel cda

Leggi su iltempo

(Di sabato 4 novembre 2023) Altra giornata di intenso lavoro per i consiglieri di Tim sul dossier della rete. Dopo il consiglio di amministrazione di ieri durato 8 ore, il board continuerà a esaminare, in una riunione tecnica che è iniziata nel pomeriggio, l'offerta vincolante di Kkr per Netco, con l'ausilio degli advisor finanziari e legali. Al centro dell'analisi la valutazione sul prezzo per l'intero asset e le modalità per l'eventuale approvazione della cessione, ovvero se sia sufficiente il via libera del board o se sia necessario ricorrere a un passaggio assembleare. Domani è in calendario un'altra riunione del consiglio, che in teoria dovrebbe essere deputata a deliberare definitivamente. L'offerta di Kkr scadrà l'8 novembre, giorno in cui il gruppo approverà i conti dei primi 9 mesi dell'anno, anche se un rinvio alla prossima settimana della decisione sembra scongiurato. Gli stessi manager ...