RIO DE JANEIRO (BRASILE) - Brasile contro Argentina, nel tempio del calcio mondiale. L'eterna sfida tra i due giganti sudamericani si rinnova oggi nella finale della Coppatra i carioca del Fluminense e gli xeneizes ("genovesi") del Boca Juniors. Allo stadio Maracanà di Rio de Janeiro ( calcio d'inizio alle 21 italiane, le 17 locali ), verrà incoronata la ...

Diretta Libertadores: ora LIVE la finale Boca Juniors-Fluminense 1-1 Corriere dello Sport

Dove vedere la finale di Libertadores in tv e in streaming Goal.com

Si spartiscono la posta in palio Celta Vigo e Siviglia nella gara valida per la dodicesima giornata della Liga. Starfelt porta avanti i padroni di casa ...Allo stadio Maracanà di Rio De Janeiro è iniziata la finale di Copa Libertadores tra Boca Juniors e Fluminense. In campo dal primo minuto per i brasiliani Felipe Melo, mentre tra gli Xeneizes solo in ...